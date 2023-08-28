Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі

Гості: Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України
Випуски
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16:30, 28 серпня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 18 серпня 2023
У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко
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16:30, 17 серпня 2023
ВСУ «розігналися» у Роботино та Урожайного, Путін намагається врятувати рубль
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16:30, 16 серпня 2023
Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року
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16:30, 15 серпня 2023
Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?
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16:30, 14 серпня 2023
Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту