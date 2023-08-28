Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі

Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі
Embed
Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG