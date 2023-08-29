Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську

Гості: Наталія Гуменюк – керівник прес-центру Оперативного командування «Південь», Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт, Леонід Гозман – російський опозиційний політик
Випуски
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16:30, 29 серпня 2023
Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі
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16:30, 28 серпня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 18 серпня 2023
У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко
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16:30, 17 серпня 2023
ВСУ «розігналися» у Роботино та Урожайного, Путін намагається врятувати рубль
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16:30, 16 серпня 2023
Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року
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16:30, 15 серпня 2023
Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?