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Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську

Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську
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Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську

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Гості: Наталія Гуменюк – керівник прес-центру Оперативного командування «Південь», Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт, Леонід Гозман – російський опозиційний політик

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