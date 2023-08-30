Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії

Гості: Олександр Штупун – речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ольга Курносова – російський опозиційний політик