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Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії

Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії
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Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії

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Гості: Олександр Штупун – речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ольга Курносова – російський опозиційний політик

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