Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії

Гості: Олександр Штупун – речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Ольга Курносова – російський опозиційний політик
Випуски
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16:30, 30 серпня 2023
Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську
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16:30, 29 серпня 2023
Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі
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16:30, 28 серпня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 18 серпня 2023
У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко
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16:30, 17 серпня 2023
ВСУ «розігналися» у Роботино та Урожайного, Путін намагається врятувати рубль
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16:30, 16 серпня 2023
Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року