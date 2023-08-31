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Війна: США переносять розв'язку? Ракети AMRAAM проти Росії

Війна: США переносять розв'язку? Ракети AMRAAM проти Росії
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Війна: США переносять розв'язку? Ракети AMRAAM проти Росії

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Гості: Валентин Бадрак – військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

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