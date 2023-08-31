Війна: США переносять розв'язку? Ракети AMRAAM проти Росії

Гості: Валентин Бадрак – військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Випуски
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16:30, 31 серпня 2023
Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії
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16:30, 30 серпня 2023
Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську
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16:30, 29 серпня 2023
Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі
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16:30, 28 серпня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 18 серпня 2023
У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко
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16:30, 17 серпня 2023
ВСУ «розігналися» у Роботино та Урожайного, Путін намагається врятувати рубль