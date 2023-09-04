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На Маріуполь: ЗСУ штурмують Новодонецьке? Орбан підіграє Путіну

На Маріуполь: ЗСУ штурмують Новодонецьке? Орбан підіграє Путіну
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На Маріуполь: ЗСУ штурмують Новодонецьке? Орбан підіграє Путіну

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Гості: Ілля Євлаш – начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ; Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express; Дмитро Тужанський – директор Інституту центральноєвропейської стратегії

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