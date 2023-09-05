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Росія готує реванш під Куп'янськом, що Блінкен привіз до Києва зі США

Росія готує реванш під Куп'янськом, що Блінкен привіз до Києва зі США
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Росія готує реванш під Куп'янськом, що Блінкен привіз до Києва зі США

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Гості: Іван Ступак – військовий аналітик; Володимир Дубовик – американіст, запрошений професор Школи Флетчера при Університеті Тафтса (США)

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