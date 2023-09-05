Росія готує реванш під Куп'янськом, що Блінкен привіз до Києва зі США

Гості: Іван Ступак – військовий аналітик; Володимир Дубовик – американіст, запрошений професор Школи Флетчера при Університеті Тафтса (США)
Випуски
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16:30, 05 вересня 2023
На Маріуполь: ЗСУ штурмують Новодонецьке? Орбан підіграє Путіну
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16:30, 04 вересня 2023
ЗСУ вже між першою та другою лініями оборони РФ, Умєров замість Резнікова
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16:30, 01 вересня 2023
Війна: США переносять розв'язку? Ракети AMRAAM проти Росії
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16:30, 31 серпня 2023
Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії
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16:30, 30 серпня 2023
Як Росія збирається зупиняти ЗСУ у Роботино, паніка у Пскові та Брянську
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16:30, 29 серпня 2023
Росія перекидає ПДВ під Роботино, як Кремль використовує порт у Маріуполі