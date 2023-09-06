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Розвідка США вірить, що ЗСУ прорвуть оборону Росії до кінця року

Розвідка США вірить, що ЗСУ прорвуть оборону Росії до кінця року
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Розвідка США вірить, що ЗСУ прорвуть оборону Росії до кінця року

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Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни; Арман Сулейманян - журналіст (Вірменія)

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