Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 11 вересня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 08 вересня 2023
Як Росія збирається дотягнути війну з Україною до виборів у США
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16:30, 07 вересня 2023
Розвідка США вірить, що ЗСУ прорвуть оборону Росії до кінця року
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16:30, 06 вересня 2023
Росія готує реванш під Куп'янськом, що Блінкен привіз до Києва зі США
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16:30, 05 вересня 2023
На Маріуполь: ЗСУ штурмують Новодонецьке? Орбан підіграє Путіну
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16:30, 04 вересня 2023
ЗСУ вже між першою та другою лініями оборони РФ, Умєров замість Резнікова