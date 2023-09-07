«Вода кольору темного пива». Що буде з питною водою в окупації? | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили не здатні забезпечити жителів окупованих територій прісною водою. Зокрема, йдеться про території сходу України, оскільки наразі рівень води у водосховищах, які там розташовані, критично малий. Про це 2 вересня повідомив Центр національного спротиву. Там зазначили, що через це є висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024 року. Будівництво водоводу з Дону не допомогло вирішити проблему.

Маріупольська міська рада 31 серпня повідомила, що жителі цього міста скаржаться у місцевих пабліках на неякісну воду з-під крана - там, де вона є. За словами людей, вона має зелений колір та неприємний запах. У міській раді зазначили, що російська окупаційна влада не займається критичною інфраструктурою Маріуполя та не дотримуються жодних санітарних норм. Як результат – вода у місті не придатна навіть у якості технічної. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі російського телеканалу «Звєзда» розповів, що жителі захопленого регіону, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, начебто повністю забезпечені питною водою. Також Сальдо визнав, що сільському господарству доведеться пристосуватися до відсутності зрошення.

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 14 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що окупаційна влада створила робочу групу щодо забезпечення водою населених пунктів Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського районів та міста Бердянська, де складна ситуація з водопостачанням.

Наскільки населення окупованих територій півдня і сходу України забезпечене питною водою? Чи вирішує ці проблеми окупаційна влада? І чи можливо їх вирішити без побудови нової Каховської ГЕС?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.