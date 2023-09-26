Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України

Гості: Роман Власенко – начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації, Володимир Копчак – керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння, аналітик грузинського Центру стратегічного аналізу
Випуски
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16:30, 26 вересня 2023
Як Росію вибивають з-під залізниці біля Бахмута, ATACMS змінить перебіг війни
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16:30, 25 вересня 2023
ЗСУ знищили командувача ЧФ РФ та «Мінськ», Шойгу не виконав наказ Путіна
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16:30, 22 вересня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 21 вересня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 20 вересня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 19 вересня 2023
Донбас.Реалії