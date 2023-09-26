Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України

Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України
Embed
Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Роман Власенко – начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації, Володимир Копчак – керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння, аналітик грузинського Центру стратегічного аналізу

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG