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«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове

«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове
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«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове

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Олексій Барановський – радник з питань комунікацій Легіону «Свобода Росії», Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт

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