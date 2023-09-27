«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове

Олексій Барановський – радник з питань комунікацій Легіону «Свобода Росії», Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт
Випуски
-
16:30, 27 вересня 2023
Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України
-
16:30, 26 вересня 2023
Як Росію вибивають з-під залізниці біля Бахмута, ATACMS змінить перебіг війни
-
16:30, 25 вересня 2023
ЗСУ знищили командувача ЧФ РФ та «Мінськ», Шойгу не виконав наказ Путіна
-
16:30, 22 вересня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 21 вересня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 20 вересня 2023
Донбас.Реалії