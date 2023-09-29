Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 29 вересня 2023
ЗСУ могли вже перетнути залізницю під Бахмутом, Україна «гасить світло» Росії
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16:30, 28 вересня 2023
«Свобода Росії» заявляє, що знову воює, Україна прорвалася у Вербове
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16:30, 27 вересня 2023
Шойгу повідомив, скільки Росія воюватиме із ЗСУ; луна Карабаха для України
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16:30, 26 вересня 2023
Як Росію вибивають з-під залізниці біля Бахмута, ATACMS змінить перебіг війни
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16:30, 25 вересня 2023
ЗСУ знищили командувача ЧФ РФ та «Мінськ», Шойгу не виконав наказ Путіна
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16:30, 22 вересня 2023
Донбас.Реалії