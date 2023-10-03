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Росія видихається під Роботиним, США ухвалили новий бюджет без України

Росія видихається під Роботиним, США ухвалили новий бюджет без України
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Росія видихається під Роботиним, США ухвалили новий бюджет без України

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Гості: Павло Нарожний – військовий аналітик, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», Тетяна Ворожко - старша редакторка української служби «Голосу Америки», Олександра Філіппенко – політолог-американіст

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