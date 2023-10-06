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Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь

Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь
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Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь

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Гості: Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт, Ігор Семиволос – директор Центру близькосхідних досліджень

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