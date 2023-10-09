Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 09 жовтня 2023
Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь
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16:30, 06 жовтня 2023
Байден гарячково шукає гроші для зброї Україні, Шольц «уперся» з Taurus
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16:30, 05 жовтня 2023
Під Куп'янськом півсотні цивільних загинули від ракетного удару: деталі
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16:30, 04 жовтня 2023
Росія видихається під Роботиним, США ухвалили новий бюджет без України
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16:30, 03 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 02 жовтня 2023
Донбас.Реалії