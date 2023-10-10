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РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль

РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль
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РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль

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Гості: Сергій Цехоцький -офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Олександр Коваленко - військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», Віталій Барабаш - голова Авдіївської міської військової адміністрації

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