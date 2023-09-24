«Пошти, банки, АЗС»: Який бізнес відкривають підприємці з РФ в окупації? | Новини Приазов’я

З початком повномасштабного вторгнення Росія намагається закріпитися на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України. Окупаційна влада запровадила в обіг рубль, змушує місцеві підприємства відкривати рахунки в російських банках та сплачувати податки до російського бюджету.

Російські військові змушують українських підприємців працювати за російським законодавством, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, перший заступник глави адміністрації російського президента Путіна Сергій Кирієнко, під час перебування в Донецьку, обговорив створення і подальшу діяльність «військово-цивільних адміністрацій» РФ на окупованих територіях, зокрема впровадження системи ліцензування українських підприємців для торгівлі з російськими. Проте спроби окупантів «перезапустити» місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення, стверджують в українській розвідці.

Про проблеми з запуском підприємств повідомляють і представники окупаційних сил. Зокрема, так званий міністр промисловості та торгівлі в окупаційному уряді Херсонщини Іван Сафронов 28 червня цього року на російському форумі у Москві розповідав, що зараз на окупованій частині Херсонщини налічується 110 промислових підприємств. В тому числі 30 – у переробній галузі. Багато підприємств простоюють, зізнається окупаційний чиновник. В тому числі через те, що немає керівництва. Також в окупантів в планах запустити за три роки 25 підприємств зі 110.

Який бізнес відкривають російські підприємці на тимчасово окупованих територіях України? Чи вдається їм щось розвивати та заробляти на захоплених українських землях? Які перспективи розвитку російського бізнесу в окупації на півдні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.