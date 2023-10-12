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Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці

Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці
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Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці

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Гості: Ігор Козій – військовий експерт, Григорій Перепелиця – конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень

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