Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 13 жовтня 2023
Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 12 жовтня 2023
ЗСУ громять Росію під Авдіївкою. Підбито російський корабель
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16:30, 11 жовтня 2023
РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль
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16:30, 10 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 09 жовтня 2023
Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь
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16:30, 06 жовтня 2023
Байден гарячково шукає гроші для зброї Україні, Шольц «уперся» з Taurus