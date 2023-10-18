ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки

Гості: Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Валерій Чалий – голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній посол України у США (2015-2019 рр.)
Випуски
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16:30, 18 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 17 жовтня 2023
Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?
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16:30, 16 жовтня 2023
На Токмак: ЗСУ зупинилися? У Польщі змінюється влада
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16:30, 13 жовтня 2023
Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 12 жовтня 2023
ЗСУ громять Росію під Авдіївкою. Підбито російський корабель
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16:30, 11 жовтня 2023
РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль