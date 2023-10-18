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ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки

ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки
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ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки

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Гості: Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Валерій Чалий – голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній посол України у США (2015-2019 рр.)

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