«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки

Гості: Антон Коцуконь – спікер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Берзручка, Валентин Бадрак – директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Випуски
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16:30, 19 жовтня 2023
ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки
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16:30, 18 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 17 жовтня 2023
Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?
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16:30, 16 жовтня 2023
На Токмак: ЗСУ зупинилися? У Польщі змінюється влада
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16:30, 13 жовтня 2023
Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 12 жовтня 2023
ЗСУ громять Росію під Авдіївкою. Підбито російський корабель