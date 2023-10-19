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«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки

«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки
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«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки

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Гості: Антон Коцуконь – спікер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Берзручка, Валентин Бадрак – директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

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