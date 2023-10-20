Не тільки Авдіївка: Росія пішла вперед у Бахмута, Мар'їнки, Куп'янська

Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Олександр Бородін - прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади (Бахмутський напрямок)
Випуски
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16:30, 20 жовтня 2023
«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки
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16:30, 19 жовтня 2023
ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії, Авдіївку атакують літаки
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16:30, 18 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 17 жовтня 2023
Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?
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16:30, 16 жовтня 2023
На Токмак: ЗСУ зупинилися? У Польщі змінюється влада
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16:30, 13 жовтня 2023
Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці