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Не тільки Авдіївка: Росія пішла вперед у Бахмута, Мар'їнки, Куп'янська

Не тільки Авдіївка: Росія пішла вперед у Бахмута, Мар'їнки, Куп'янська
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Не тільки Авдіївка: Росія пішла вперед у Бахмута, Мар'їнки, Куп'янська

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Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Олександр Бородін - прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади (Бахмутський напрямок)

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