Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані

Позивний «Привид» – командир взводу снайперів «Привиди» Президентської Бригади (Бахмутський напрямок), Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express
Випуски
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16:30, 27 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 26 жовтня 2023
Новий наступ Росії: як ЗСУ зламати плани Путіна, новий спікер у Конгресі США
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16:30, 25 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 24 жовтня 2023
ЗСУ б'ються за головну дорогу до Авдіївки, навіщо Лавров приїхав до Ірану
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16:30, 23 жовтня 2023
Не тільки Авдіївка: Росія пішла вперед у Бахмута, Мар'їнки, Куп'янська
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16:30, 20 жовтня 2023
«Найбільша катастрофа»: Росія зазнає величезних втрат при штурмі Авдіївки