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Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані

Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані
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Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані

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Позивний «Привид» – командир взводу снайперів «Привиди» Президентської Бригади (Бахмутський напрямок), Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express

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