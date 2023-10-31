Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 31 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 30 жовтня 2023
Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані
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16:30, 27 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 26 жовтня 2023
Новий наступ Росії: як ЗСУ зламати плани Путіна, новий спікер у Конгресі США
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16:30, 25 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 24 жовтня 2023
ЗСУ б'ються за головну дорогу до Авдіївки, навіщо Лавров приїхав до Ірану