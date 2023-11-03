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ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни

ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни
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ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни

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Гості: Олег Катков – головний редактор військового порталу Defense Express, Олександр Мартиненко – генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»

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