Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 07 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 листопада 2023
ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни
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16:30, 03 листопада 2023
Лівий берег Дніпра: ЗСУ закріплюються у Кринках?
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16:30, 02 листопада 2023
Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут
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16:30, 01 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 31 жовтня 2023
Донбас.Реалії