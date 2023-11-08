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Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона

Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона
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Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона

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Павло Нарожний – військовий аналітик, засновник БО «Реактивна пошта», Мар'яна Сич – журналістка проекту Радіо свобода «Ти як?», Катерина Рашевська – експерт Регіонального центру з прав людини

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