Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона

Павло Нарожний – військовий аналітик, засновник БО «Реактивна пошта», Мар'яна Сич – журналістка проекту Радіо свобода «Ти як?», Катерина Рашевська – експерт Регіонального центру з прав людини
Випуски
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16:30, 08 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 листопада 2023
ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни
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16:30, 03 листопада 2023
Лівий берег Дніпра: ЗСУ закріплюються у Кринках?
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16:30, 02 листопада 2023
Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут
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16:30, 01 листопада 2023
Донбас.Реалії