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Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка

Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка
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Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка

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Гості: Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Олексій Коломієць – президент Центру європейських та трансатлантичних студій

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