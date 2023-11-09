Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка

Гості: Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Олексій Коломієць – президент Центру європейських та трансатлантичних студій
Випуски
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16:30, 09 листопада 2023
Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона
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16:30, 08 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 листопада 2023
ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни
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16:30, 03 листопада 2023
Лівий берег Дніпра: ЗСУ закріплюються у Кринках?
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16:30, 02 листопада 2023
Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут