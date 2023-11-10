Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута

Гості: Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт, Володимир Назаренко – офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж»
Випуски
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16:30, 10 листопада 2023
Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка
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16:30, 09 листопада 2023
Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона
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16:30, 08 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 листопада 2023
ЗСУ вразили новий носій «Калібрів» у Керчі, план Зеленського щодо війни
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16:30, 03 листопада 2023
Лівий берег Дніпра: ЗСУ закріплюються у Кринках?