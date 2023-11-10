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Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута

Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута
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Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута

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Гості: Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт, Володимир Назаренко – офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж»

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