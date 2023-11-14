Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену

«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену
Embed
«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Єгор Фірсов – військовослужбовець ЗСУ, парамедик, Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Віталій Кулик – директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG