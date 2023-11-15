Росія хоче вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра, Сі та Байден поговорили

Гості: Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт
Випуски
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16:30, 15 листопада 2023
«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену
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16:30, 14 листопада 2023
Росія вгризається в Авдіївку, ЗСУ вчепилися в лівий берег Дніпра
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16:30, 13 листопада 2023
Поки ЗСУ тримають Авдіївку: Росія почала наступ на північ від Бахмута
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16:30, 10 листопада 2023
Лівобережжя Дніпра: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка
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16:30, 09 листопада 2023
Росія захопила нові території на північ від Авдіївки, ЗСУ б'ються навпроти Херсона
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16:30, 08 листопада 2023
Донбас.Реалії