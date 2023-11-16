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Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України

Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України
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Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України

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Гості: Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Антон Міхненко – військовий експерт, Олександра Філіппенко – американістка

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