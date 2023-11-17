ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
Гості: Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»
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