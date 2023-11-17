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ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві

ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
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ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві

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Гості: Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»

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