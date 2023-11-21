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Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти

Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
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Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти

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Гості: Олександр Бородін – спікер 3-ї окремої штурмової бригади, Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express, Марія Кучеренко – аналітик фонду «Повернись живим»

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