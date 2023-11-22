Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 22 листопада 2023
Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
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16:30, 21 листопада 2023
США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі
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16:30, 20 листопада 2023
ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
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16:30, 17 листопада 2023
Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України
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16:30, 16 листопада 2023
Росія хоче вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра, Сі та Байден поговорили
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16:30, 15 листопада 2023
«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія поспішає на Донбасі, Сі прибув до Байдену