Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ

Гості: Юрій Ігнат – речник Повітряних Сил Збройних сил України, Мирослав Гай – офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації «Фонд «Мир і Ко», Єгор Брайлян – журналіст-міжнародник
Випуски
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16:30, 23 листопада 2023
Один боєць ЗСУ на п'ять окупантів: Росія знову йде на Авдіївку
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16:30, 22 листопада 2023
Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
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16:30, 21 листопада 2023
США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі
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16:30, 20 листопада 2023
ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
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16:30, 17 листопада 2023
Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України
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16:30, 16 листопада 2023
Росія хоче вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра, Сі та Байден поговорили