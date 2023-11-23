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Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ

Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ
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Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ

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Гості: Юрій Ігнат – речник Повітряних Сил Збройних сил України, Мирослав Гай – офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації «Фонд «Мир і Ко», Єгор Брайлян – журналіст-міжнародник

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