Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?

Гості: Андрій Серган – командир взводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Ірина Фріз – народний депутат України від фракції «Європейська солідарність», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
Випуски
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16:30, 24 листопада 2023
Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ
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16:30, 23 листопада 2023
Один боєць ЗСУ на п'ять окупантів: Росія знову йде на Авдіївку
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16:30, 22 листопада 2023
Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
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16:30, 21 листопада 2023
США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі
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16:30, 20 листопада 2023
ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві
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16:30, 17 листопада 2023
Росія залазить до Авдіївки, США ухвалили бюджет без України