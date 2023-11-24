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Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?

Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?
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Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?

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Гості: Андрій Серган – командир взводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Ірина Фріз – народний депутат України від фракції «Європейська солідарність», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

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