Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 28 листопада 2023
Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією
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16:30, 27 листопада 2023
Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?
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16:30, 24 листопада 2023
Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ
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16:30, 23 листопада 2023
Один боєць ЗСУ на п'ять окупантів: Росія знову йде на Авдіївку
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16:30, 22 листопада 2023
Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
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16:30, 21 листопада 2023
США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі