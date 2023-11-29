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Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»

Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»
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Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»

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Гості: Олександр Бородін – спікер 3-ї окремої штурмової бригади, Денис Попович – військовий аналітик, Сергій Гармаш – журналіст, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу

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