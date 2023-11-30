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Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії

Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії
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Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії

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Гості: Євген Дикий – ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного Антарктичного наукового центру

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