Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії

Гості: Євген Дикий – ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного Антарктичного наукового центру
Випуски
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16:30, 30 листопада 2023
Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»
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16:30, 29 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 28 листопада 2023
Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією
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16:30, 27 листопада 2023
Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?
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16:30, 24 листопада 2023
Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ
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16:30, 23 листопада 2023
Один боєць ЗСУ на п'ять окупантів: Росія знову йде на Авдіївку