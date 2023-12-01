Росія кидає резерви для інших цілей на Авдіївку, що чекає на Залужного
Гості: Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Давид Гендельман – ізраїльський військовий експерт, Віталій Бала – політолог, директор Агентства моделювання ситуацій, Анна Сердюк – головний редактор «Вільне радіо»
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