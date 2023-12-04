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Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ

Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ
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Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ

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Гості: Ростислав Ящишин - лейтенант ЗСУ, начальник служби зв'язків із громадськістю 63-ї бригади (Кременський напрямок), Андрій Харук – військовий експерт, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

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