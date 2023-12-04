Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ

Гості: Ростислав Ящишин - лейтенант ЗСУ, начальник служби зв'язків із громадськістю 63-ї бригади (Кременський напрямок), Андрій Харук – військовий експерт, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного
Випуски
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16:30, 04 грудня 2023
Росія кидає резерви для інших цілей на Авдіївку, що чекає на Залужного
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16:30, 01 грудня 2023
Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії
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16:30, 30 листопада 2023
Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»
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16:30, 29 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 28 листопада 2023
Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією
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16:30, 27 листопада 2023
Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?