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ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України

ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України
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ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України

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Гості: Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт, Олексій Іжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень

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