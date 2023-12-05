ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України

Гості: Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт, Олексій Іжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень
Випуски
-
16:30, 05 грудня 2023
Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ
-
16:30, 04 грудня 2023
Росія кидає резерви для інших цілей на Авдіївку, що чекає на Залужного
-
16:30, 01 грудня 2023
Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії
-
16:30, 30 листопада 2023
Росія взяла частину Хромового під Бахмутом, Путін наказав «повернути Херсон»
-
16:30, 29 листопада 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 28 листопада 2023
Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією