РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
Гості: Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Микола Волохов «Абдула» - командир підрозділу Terra у 3-й окремій штурмовій бригаді
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