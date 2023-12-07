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РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії

РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії

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Гості: Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Микола Волохов «Абдула» - командир підрозділу Terra у 3-й окремій штурмовій бригаді

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