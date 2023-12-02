Випуски
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15:00, 02 грудня 2023
Сухий закон у США: як запровадили і чому скасували | Історична Свобода
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15:00, 18 листопада 2023
10 років тому: як почався Євромайдан і чому переріс у Революцію гідності | Історична Свобода
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15:00, 11 листопада 2023
360-річчя «війни берегів»: як Україну ділили по Дніпру | Історична Свобода
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15:00, 04 листопада 2023
Битва за Дніпро: 80-ті роковини найкривавішої епопеї в українській історії | Історична Свобода
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15:00, 28 жовтня 2023
100 років тому: як Османська імперія стала Туреччиною | Історична Свобода