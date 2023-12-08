Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії

Гості: Олександр Штупун – речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку; Микола Саламаха – експерт у бронетанковій галузі; Анастасія Косенко-Сологуб – експертка програми «Латинська Америка та Карибський басейн» Ради із зовнішньої політики «Українська призма»
Випуски
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16:30, 08 грудня 2023
РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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16:30, 07 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 грудня 2023
ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України
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16:30, 05 грудня 2023
Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ
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16:30, 04 грудня 2023
Росія кидає резерви для інших цілей на Авдіївку, що чекає на Залужного
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16:30, 01 грудня 2023
Зеленський наказав терміново укріпляти усі фронти проти Росії