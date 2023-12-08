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Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії

Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії
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Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії

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Гості: Олександр Штупун – речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку; Микола Саламаха – експерт у бронетанковій галузі; Анастасія Косенко-Сологуб – експертка програми «Латинська Америка та Карибський басейн» Ради із зовнішньої політики «Українська призма»

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