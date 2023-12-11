Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту

Гості: Надія Замрига – майор, начальниця служби зв'язків із громадськістю 14 ОМБр імені князя Романа Великого, Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express, Олександра Філіпенко - американіст
Випуски
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16:30, 11 грудня 2023
Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії
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16:30, 08 грудня 2023
РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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16:30, 07 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 грудня 2023
ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України
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16:30, 05 грудня 2023
Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ
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16:30, 04 грудня 2023
Росія кидає резерви для інших цілей на Авдіївку, що чекає на Залужного