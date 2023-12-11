Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

Apple Podcasts Google Podcasts Підписатися

Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту

Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту
Embed
Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Надія Замрига – майор, начальниця служби зв'язків із громадськістю 14 ОМБр імені князя Романа Великого, Іван Киричевський – військовий оглядач порталу Defence Express, Олександра Філіпенко - американіст

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG