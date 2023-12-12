Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 12 грудня 2023
Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту
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16:30, 11 грудня 2023
Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії
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16:30, 08 грудня 2023
РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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16:30, 07 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 грудня 2023
ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України
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16:30, 05 грудня 2023
Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ