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Росія безперервно атакує Авдіївку з усіх боків, Орбан шантажує ЄС

Росія безперервно атакує Авдіївку з усіх боків, Орбан шантажує ЄС
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Росія безперервно атакує Авдіївку з усіх боків, Орбан шантажує ЄС

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Гості: Володимир Фітьо – підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Дмитро Тужанський – директор Інституту центральноєвропейської стратегії

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