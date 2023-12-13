Росія безперервно атакує Авдіївку з усіх боків, Орбан шантажує ЄС

Гості: Володимир Фітьо – підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Дмитро Тужанський – директор Інституту центральноєвропейської стратегії
Випуски
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16:30, 13 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 12 грудня 2023
Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту
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16:30, 11 грудня 2023
Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії
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16:30, 08 грудня 2023
РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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16:30, 07 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 грудня 2023
ЗСУ ламають плани Росії на Авдіївку, Байден б'ється за гроші для України