Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 14 грудня 2023
Росія безперервно атакує Авдіївку з усіх боків, Орбан шантажує ЄС
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16:30, 13 грудня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 12 грудня 2023
Росія намагається захопити ще одне місто біля Бахмуту
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16:30, 11 грудня 2023
Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: ЗСУ тримають тиск Росії
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16:30, 08 грудня 2023
РФ зачищає лівий берег Дніпра, США оголосили план на 2024 рік по Україні та Росії
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16:30, 07 грудня 2023
Донбас.Реалії